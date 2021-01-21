01.02.2021

В светодиодах белого свечения, как правило, применяется специальный люминофор из редкоземельных металлов. Запасов металлов, используемых в таких люминофорах, на Земле хватит, по прогнозам некоторых экспертов, всего на 10–15 лет при сохранении прежних темпов их потребления.