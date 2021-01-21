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Наши новости
Модели светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®: теперь в белом корпусе
15.02.2021 Модели светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®: теперь в белом корпусе
IEK GROUP расширяет модельный ряд популярных светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®. Ассортимент дополнили прожекторы в белом корпусе, которые идеально подойдут для установки на светлых поверхностях.
01.02.2021 Эволюция систем освещения. Новые технологии
В светодиодах белого свечения, как правило, применяется специальный люминофор из редкоземельных металлов. Запасов металлов, используемых в таких люминофорах, на Земле хватит, по прогнозам некоторых экспертов, всего на 10–15 лет при сохранении прежних темпов их потребления.
21.01.2021 Актуальность использования и назначение провода СИП
Все более популярной на улицах крупных городов становится замена изношенных воздушных линий электропередач, представляющих собой неизолированные провода высокой опасности, на более эффективные и долговечные приспособления - самонесущие изолированные провода СИП.
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