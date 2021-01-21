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Наши новости
15.02.2021 Модели светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®: теперь в белом корпусе
IEK GROUP расширяет модельный ряд популярных светодиодных прожекторов СДО 06 IEK®. Ассортимент дополнили прожекторы в белом корпусе, которые идеально подойдут для установки на светлых поверхностях.
01.02.2021 Эволюция систем освещения. Новые технологии
В светодиодах белого свечения, как правило, применяется специальный люминофор из редкоземельных металлов. Запасов металлов, используемых в таких люминофорах, на Земле хватит, по прогнозам некоторых экспертов, всего на 10–15 лет при сохранении прежних темпов их потребления.
21.01.2021 Актуальность использования и назначение провода СИП
Все более популярной на улицах крупных городов становится замена изношенных воздушных линий электропередач, представляющих собой неизолированные провода высокой опасности, на более эффективные и долговечные приспособления - самонесущие изолированные провода СИП.
Новинка
Кабель UTP 4х2х24AWG кат.5е медь наружн. прокл. бухта (м) Rexant 01-0045
В наличии (4471 м)
Артикул
01-0045
Бренд
Rexant
Розничная цена:
33.85 ₽ / м
Оптовая цена:
32.16 ₽ / м
Новинка
Кабель UTP 4х2х23AWG кат.6 медь бухта (м) Rexant 01-0047
В наличии (1310 м)
Артикул
01-0047
Бренд
Rexant
Розничная цена:
46.13 ₽ / м
Оптовая цена:
43.82 ₽ / м
Новинка
Делитель антенный F-типа на 2 TV 5-1000МГц блист. Rexant 06-0040-B
В наличии (16 упак.)
Артикул
06-0040-B
Бренд
Rexant
Розничная цена:
221.53 ₽ / упак.
Оптовая цена:
210.45 ₽ / упак.
Новинка
Кабель UTP 4х2х23AWG кат.6 медь Six 305м (м) SUPRLAN 01-0316
В наличии (17 м)
Артикул
01-0316
Бренд
SUPRLAN
Розничная цена:
42.64 ₽ / м
Оптовая цена:
40.51 ₽ / м
Новинка
Кабель UTP 4х2х24AWG кат.5е медь бухта (м) Rexant 01-0043
В наличии (42321 м)
Артикул
01-0043
Бренд
Rexant
Розничная цена:
32.73 ₽ / м
Оптовая цена:
31.09 ₽ / м
Новинка
Кабель UTP 4х2х24AWG кат.5e омедн. 305м (м) Net.on 01-0302
В наличии (1715 м)
Артикул
01-0302
Бренд
Net.on
Розничная цена:
11.91 ₽ / м
Оптовая цена:
11.32 ₽ / м
Новинка
Кабель UTP 4х2х24AWG кат.5е омедн. бухта (м) PROCONNECT 01-0043-3
В наличии (5884 м)
Артикул
01-0043-3
Бренд
PROCONNECT
Розничная цена:
13.16 ₽ / м
Оптовая цена:
12.50 ₽ / м
Новинка
Разъем плоский РПИ-М 1.5-(2.8) КВТ 50198
В наличии (6844 шт.)
Артикул
50198
Бренд
КВТ
Розничная цена:
1.05 ₽ / шт.
Оптовая цена:
1 ₽ / шт.
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